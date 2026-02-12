Prognóstico Real Madrid x Real Sociedad: Dicas de Apostas e Palpites La Liga – 14/2/2026

O Santiago Bernabéu recebe o confronto da La Liga entre Real Madrid e Real Sociedad. O Real Madrid vem em ótima fase, com várias vitórias seguidas, incluindo um recente 2-0 fora contra o Valencia. A Real Sociedad chega embalada com uma vitória por 1-0 sobre o Athletic Bilbao pela Copa del Rey. No histórico de confrontos, o Real Madrid leva ampla vantagem, vencendo os últimos cinco duelos e dominando no geral. O Real Madrid está em segundo lugar com 57 pontos em 23 jogos, apenas um atrás do líder e na briga pelo título. A Real Sociedad ocupa a oitava posição com 31 pontos em 23 jogos, buscando melhorar a campanha para subir na tabela.

Análise e forma recente do Real Madrid
O Real Madrid está na vice-liderança com 57 pontos e saldo de gols +31, pressionando forte pela ponta.

Últimos cinco jogos: V V V D V
Eles venceram por 2-0 o Valencia fora, mantendo uma tendência de jogos com muitos gols: 16 gols marcados nos últimos seis jogos. O ataque tem produção alta, enquanto a defesa segue sólida em casa.

Análise e forma recente da Real Sociedad
A Real Sociedad está em oitavo com 31 pontos, mostrando evolução, mas ainda sofrendo contra times grandes.

Últimos cinco jogos: V V E V V
Venceram por 1-0 o Athletic Bilbao na Copa, mantendo consistência no ataque recente. A média de gols fica em torno de 2 por jogo ultimamente, mas a defesa costuma ceder espaços. Fora de casa, eles estão invictos há três jogos pela liga.

Histórico de confrontos
Os duelos recentes costumam ter menos de 3 gols no total, com o Real Madrid vencendo a maioria. No dia 13 de setembro de 2025, o Real Madrid venceu por 2-1 fora. Nos últimos cinco encontros, o Real Madrid segue invicto.

Prováveis escalações, desfalques e suspensões
O Real Madrid não conta com Jude Bellingham (lesão no tendão da coxa), Rodrygo (tendinite), Éder Militão (muscular) e Ferland Mendy (muscular). Kylian Mbappé é dúvida por desconforto no joelho.

A Real Sociedad está sem Gonçalo Guedes (adutor), Arsen Zakharyan (panturrilha), Ander Barrenetxea (contusão), Takefusa Kubo (muscular), Luka Sucic (tendão da coxa) e Unai Marrero (fratura no osso da bochecha). Não há suspensos informados.

Odds, mercados e dicas de apostas
O Real Madrid é amplo favorito no 1X2, com odds na faixa de 1.35–1.50. O empate aparece por volta de 5.00–5.45, e a Real Sociedad em 6.50–7.60. O mercado de mais/menos 2.5 gols aponta para mais de com odds entre 1.73–1.85, graças ao poder ofensivo do Madrid. Ambos marcam não está cotado em torno de 2.00–2.10, já que a Sociedad costuma ter dificuldade para marcar fora contra times de topo. Dupla chance Real Madrid ou empate sai bem baixa, perto de 1.10. Placar correto mais provável inclui 2-0 ou 3-1.

Onde assistir e horário da partida
A partida pode ser acompanhada pelo ESPN Deportes, ESPN+ ou plataformas da LaLiga. O apito inicial está marcado para 21:00 CET (20:00 UTC) no dia 14 de fevereiro de 2026.

Prognóstico: Real Madrid x Real Sociedad, La Liga
O Real Madrid tem clara vantagem jogando em casa, com forma superior e domínio histórico mesmo com alguns desfalques. O ataque merengue deve superar a defesa da Sociedad. O principal risco é a incerteza sobre a condição física de Mbappé ou a possibilidade da Sociedad marcar em contra-ataque, aproveitando o bom momento ofensivo.

  • Previsão final: Real Madrid 2-0 Real Sociedad
  • Melhor aposta: Real Madrid vencedor da partida (1)
  • Opção de valor alternativo: Menos de 3.5 gols

