Prognóstico: NEC Nijmegen x Telstar | Eredivisie | 08/08/2026

Eredivisie|08/08/2026
NEC NijmegenEmpate 21%Telstar
🏆
Palpite
NEC Nijmegen @ 1.4
⚽
SIM @ 1.44
69% probabilidade
🔁
Ambas Marcam
SIM @ 1.6
72% probabilidade
55%Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 143/259
Ambas Marcam — Sim @ 1.6
Com 72% de chance segundo o modelo, a aposta
Ambas Marcam — Sim revela um bom valor. NEC Nijmegen tem 80% de jogos
com ambas as equipes marcando, enquanto Telstar apresenta 65% no mesmo cenário. A última partida
entre eles terminou 1-1, reforçando a probabilidade de gols
dos dois lados.
💡
O NEC Nijmegen tem um impressionante aproveitamento de 80% em jogos
onde ambas as equipes marcam, destacando sua vulnerabilidade defensiva e capacidade ofensiva, especialmente em casa.
No coração de Nijmegen, o confronto entre NEC Nijmegen e Telstar marca o início de uma nova temporada de Eredivisie. Com ambos os times começando a jornada com zero pontos, o que está em jogo é o prestígio de uma boa largada. NEC, anfitrião deste duelo, busca reverter a forma inconsistente do final da última temporada, quando perdeu para Sevilla e SV Elversberg. Por outro lado, o Telstar vem de uma derrota pesada para o VfL Wolfsburg, mas possui a ambição de lutar por uma vaga na Liga Europa. Com uma média de 4.2 gols nos últimos dez confrontos diretos, o espetáculo no Goffertstadion promete ser eletrizante.
📊 Estatísticas dos Times
Média de Gols Marcados1.95 Média de Gols Sofridos1.6
Mais de 2.565%
Ambas Marcam80%
Redes Fechadas3
Sem Marcar1
Média de Gols Marcados1.65 Média de Gols Sofridos1.45
Mais de 2.565%
Ambas Marcam65%
Redes Fechadas4
Sem Marcar5
🏟️
Estádio
Goffertstadion, Nijmegen
12,540 capacidade · Grass
📊 Mercados Adicionais
Dupla Chance 1X1.1
Dupla Chance X22.85
Dupla Chance 121.12
Recent Form: Scoring & Defensive Patterns
O NEC Nijmegen vem de uma sequência de duas vitórias seguidas antes de duas derrotas recentes, mostrando um ataque poderoso ao marcar 7-0 contra o Al-Fayha, mas vulnerável defensivamente ao perder por 2-1 para Sevilla. Em casa, sua média de 2.25 gols marcados reforça seu forte ataque. Por outro lado, Telstar, apesar de derrotas recentes como 3-1 para VfL Wolfsburg, mostrou capacidade de reação com uma vitória fora de casa por 6-3 contra De Graafschap. Com uma média de gols concedidos de 1.85 fora de casa, sua defesa parece mais frágil. O NEC parece estar em melhor forma ofensiva, mas ambas as equipes têm suas vulnerabilidades defensivas, o que pode levar a uma partida aberta e com muitos gols.
Best Bet Recommendation
O mercado de Ambas Marcam — Sim é o mais valioso, com um 72% de probabilidade do modelo versus 62.5% implícito. NEC Nijmegen tem um histórico de 80% em jogos com ambas as equipes marcando, e o H2H recente reflete um padrão similar. Alternativamente, o mercado de Mais de 2.5 gols, com uma probabilidade de 69% e odd de 1.44, também é atraente. Uma aposta combinada nesses mercados pode maximizar o valor, dado o alto potencial de gols baseados nas estatísticas de ambas as equipes.
Goal Markets: The Full Analysis
Os números de gols esperados, com o NEC Nijmegen em 2.86 e Telstar em 1.1, indicam uma partida com muitas oportunidades. A probabilidade de Mais de 2.5 gols é de 69%, com odd de 1.44, oferecendo um leve valor quando comparada à probabilidade implícita. Historicamente, 70% dos encontros entre eles superaram essa linha. Ambas as equipes têm 65% dos jogos ultrapassando o limite de 2.5. No mercado Ambas Marcam, o NEC tem 80% de jogos com ambas as equipes marcando, comparado aos 65% de Telstar. Considerando a propensão a falhar em manter a rede intacta, esta é uma aposta sólida. Já o mercado de Mais de 1.5, com odd de 1.13, parece ser uma escolha segura, dada a alta probabilidade de gols no encontro. As tendências de gols tardios sugerem que o segundo tempo pode ser mais agitado, abrindo caminhos para apostas ao vivo. Entre os mercados, Ambas Marcam — Sim emerge como a melhor oportunidade de valor.
The Decisive Statistical Battlegrounds
O primeiro grande duelo será entre o ataque do NEC, que marca em média 2.25 gols em casa, contra a defesa de Telstar, que sofre 1.85 gols fora de casa. O NEC leva vantagem, especialmente considerando seu poder ofensivo em casa. O segundo confronto importante é o número de escanteios, com o NEC registrando 8 por jogo em média, comparado aos 3.8 de Telstar, sugerindo domínio das jogadas aéreas pelo time da casa. Por último, o confronto entre precisão de chutes será chave, com o NEC Nijmegen registrando 7.8 chutes no alvo por partida, enquanto Telstar chega a apenas 4. O maior impacto, entretanto, é o ataque do NEC contra a defesa vulnerável de Telstar, diretamente ligado à recomendação de aposta em Ambas Marcam — Sim.
Perguntas Frequentes
1
Quais são as odds para NEC Nijmegen vs Telstar?
As odds para NEC Nijmegen são 1.4, para o empate 4.85 e para Telstar 6.75. Convertendo para probabilidade implícita, NEC tem 71.4%, empate 20.6% e Telstar 14.8%. Apenas a odd de NEC Nijmegen está próxima da probabilidade modelo de 66%.
2
Qual é a melhor aposta
para NEC Nijmegen vs Telstar?
A melhor aposta
é Ambas Marcam — Sim com odd de 1.6. O modelo estima uma probabilidade de 72%, enquanto a probabilidade implícita é de 62.5%, oferecendo um valor significativo.
3
Qual é a forma do Telstar fora de casa nesta temporada?
Nos últimos cinco jogos
fora de casa, Telstar venceu
2-1 contra FC Volendam, mas perdeu para Almere City FC, Sparta Rotterdam e VfL Wolfsburg, além de uma vitória impressionante por 6-3 contra De Graafschap. Eles marcam em média 1.46 gols por partida
fora de casa.
4
Quais jogadores
são chave para assistir em NEC Nijmegen vs Telstar?
O NEC Nijmegen destaca-se por seu poder ofensivo
em casa, com média de 2.25 gols. Telstar, apesar de suas limitações defensivas, mostrou capacidade de criar chances, exemplificado por sua vitória por 6-3. O NEC oferece melhores chances ofensivas, enquanto Telstar precisa melhorar sua defesa.
5
O que está em jogo
em NEC Nijmegen vs Telstar?
Ambos buscam começar bem na Eredivisie. NEC Nijmegen, em décimo, e Telstar, em terceiro, estão em luta direta por uma posição mais alta, com Telstar mirando vaga na Liga Europa. A vitória pode definir o tom da temporada para ambos.
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