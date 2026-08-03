Radomiak Radom x Gornik Zabrze — Palpite | Ekstraklasa | 08/08/2026

Ekstraklasa Radomiak Radom VS Gornik Zabrze

💡 A defesa do Radomiak Radom tem sido vulnerável em casa, sofrendo uma média de 1.67 A defesa do Radomiak Radom tem sido vulnerável em casa, sofrendo uma média de 1.67 gols por jogo , o que é uma vantagem para o Gornik Zabrze.

★ MELHOR APOSTA O melhor valor de aposta é a vitória do Gornik Zabrze com odd de 2.32, oferecendo uma margem de valor de 1,2%. O modelo dá ao Gornik Zabrze uma probabilidade de vitória de 35%, enquanto a odd de 2.32 implica uma probabilidade de 43,1%. Esta discrepância oferece uma margem de valor de 8,1%. A equipe está em melhor forma com um histórico recente de vitórias e menos gols sofridos.

Análise de Forma e Valor

O Radomiak Radom vem de uma série de resultados inconsistentes, com 5 derrotas nos últimos 8 jogos. Em casa, eles têm um registro ligeiramente melhor, mas ainda concedem 1.67 gols por jogo. Sua última vitória foi apertada, 2-1 contra o Wieczysta Kraków. Por outro lado, o Gornik Zabrze, apesar de uma recente queda de forma, mostrou-se sólido defensivamente, mantendo 10 jogos sem sofrer gols nos últimos 20. Eles empataram recentemente com o Fenerbahçe, um resultado que demonstra resiliência. A vitória do Gornik sobre o Slask Wroclaw por 2-1 mostra que eles ainda têm capacidade ofensiva. Com a defesa inconsistente do Radomiak, o Gornik tem uma boa chance de explorar essas falhas.

Análise de Mercados e Valor

No mercado 1X2, o Gornik Zabrze é ligeiramente favorecido com uma probabilidade de vitória de 35% segundo o modelo. Isso contrasta com a odd de 2.32, que representa uma probabilidade implícita de 43,1%, criando uma vantagem de valor de 8,1%. Para Mais de 2.5 gols, a probabilidade é de 47%, enquanto a odd está em 1.9, sem valor claro. Ambas Marcam tem 49% de probabilidade, mas a odd de 1.7 não oferece vantagem. A opção mais segura seria a Dupla Chance para o Gornik Zabrze ou empate, mas com odd de 1.4, a margem de valor é mínima. No geral, o melhor valor está na vitória do Gornik Zabrze, dadas as vulnerabilidades defensivas do Radomiak.

Análise de Risco e Disciplina

O principal risco para a aposta na vitória do Gornik Zabrze é a possibilidade de o Radomiak Radom encontrar seu ritmo em casa, o que não pode ser descartado, dado seu histórico de marcar em 80% dos jogos. Além disso, a odd atual de 2.32 pode não manter o mesmo valor se o mercado começar a ajustar as expectativas baseadas em informações de última hora, como lesões ou mudanças na escalação. Se a odd diminuir abaixo de 2.2, a margem de valor começa a evaporar, tornando a aposta menos atraente. É crucial manter disciplina no gerenciamento do bankroll e reconsiderar a aposta se as odds mudarem drasticamente.

Conclusão e Aposta de Valor

A aposta com melhor valor é a vitória do Gornik Zabrze com odd de 2.32, oferecendo uma margem de valor de 8,1%. A lógica de aposta aqui se baseia na solidez defensiva do Gornik e na inconsistência do Radomiak em casa. Se procura uma alternativa mais segura, a Dupla Chance no Gornik ou empate poderia ser uma opção, mas a recompensa não é tão alta. A maior ameaça a esta aposta seria um desempenho inesperadamente forte do ataque do Radomiak, capaz de superar a defesa sólida do Gornik.

1 Qual é a melhor aposta de valor para Radomiak Radom vs Gornik Zabrze? A melhor aposta de valor é a vitória do Gornik Zabrze, com odd de 2.32, oferecendo uma margem de valor de 8,1%. 2 Quais são as odds e probabilidades previstas? O modelo prevê 35% de chance de vitória para o Gornik Zabrze, enquanto a odd de 2.32 implica 43,1%, revelando um valor de aposta 3 Existe uma aposta alternativa mais segura? Sim, a Dupla Chance para Gornik ou empate é mais segura, mas a odd de 1.4 oferece menor retorno.

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