Radomiak Radom x Gornik Zabrze — Palpite | Ekstraklasa | 08/08/2026

Palpites de Futebol
03.08.2026 10:01
Radomiak Radom x Gornik Zabrze — Palpite | Ekstraklasa | 08/08/2026 Radomiak Radom x Gornik Zabrze — Palpite | Ekstraklasa | 08/08/2026
Ekstraklasa08/08/2026
Radomiak Radom
VS
Gornik Zabrze
💡A defesa do Radomiak Radom tem sido vulnerável em casa, sofrendo uma média de 1.67 gols por jogo, o que é uma vantagem para o Gornik Zabrze.
★ MELHOR APOSTA
O melhor valor de aposta é a vitória do Gornik Zabrze com odd de 2.32, oferecendo uma margem de valor de 1,2%.
O modelo dá ao Gornik Zabrze uma probabilidade de vitória de 35%, enquanto a odd de 2.32 implica uma probabilidade de 43,1%. Esta discrepância oferece uma margem de valor de 8,1%. A equipe está em melhor forma com um histórico recente de vitórias e menos gols sofridos.

Análise de Forma e Valor

O Radomiak Radom vem de uma série de resultados inconsistentes, com 5 derrotas nos últimos 8 jogos. Em casa, eles têm um registro ligeiramente melhor, mas ainda concedem 1.67 gols por jogo. Sua última vitória foi apertada, 2-1 contra o Wieczysta Kraków. Por outro lado, o Gornik Zabrze, apesar de uma recente queda de forma, mostrou-se sólido defensivamente, mantendo 10 jogos sem sofrer gols nos últimos 20. Eles empataram recentemente com o Fenerbahçe, um resultado que demonstra resiliência. A vitória do Gornik sobre o Slask Wroclaw por 2-1 mostra que eles ainda têm capacidade ofensiva. Com a defesa inconsistente do Radomiak, o Gornik tem uma boa chance de explorar essas falhas.

Análise de Mercados e Valor

No mercado 1X2, o Gornik Zabrze é ligeiramente favorecido com uma probabilidade de vitória de 35% segundo o modelo. Isso contrasta com a odd de 2.32, que representa uma probabilidade implícita de 43,1%, criando uma vantagem de valor de 8,1%. Para Mais de 2.5 gols, a probabilidade é de 47%, enquanto a odd está em 1.9, sem valor claro. Ambas Marcam tem 49% de probabilidade, mas a odd de 1.7 não oferece vantagem. A opção mais segura seria a Dupla Chance para o Gornik Zabrze ou empate, mas com odd de 1.4, a margem de valor é mínima. No geral, o melhor valor está na vitória do Gornik Zabrze, dadas as vulnerabilidades defensivas do Radomiak.

 

Análise de Risco e Disciplina

O principal risco para a aposta na vitória do Gornik Zabrze é a possibilidade de o Radomiak Radom encontrar seu ritmo em casa, o que não pode ser descartado, dado seu histórico de marcar em 80% dos jogos. Além disso, a odd atual de 2.32 pode não manter o mesmo valor se o mercado começar a ajustar as expectativas baseadas em informações de última hora, como lesões ou mudanças na escalação. Se a odd diminuir abaixo de 2.2, a margem de valor começa a evaporar, tornando a aposta menos atraente. É crucial manter disciplina no gerenciamento do bankroll e reconsiderar a aposta se as odds mudarem drasticamente.

Conclusão e Aposta de Valor

A aposta com melhor valor é a vitória do Gornik Zabrze com odd de 2.32, oferecendo uma margem de valor de 8,1%. A lógica de aposta aqui se baseia na solidez defensiva do Gornik e na inconsistência do Radomiak em casa. Se procura uma alternativa mais segura, a Dupla Chance no Gornik ou empate poderia ser uma opção, mas a recompensa não é tão alta. A maior ameaça a esta aposta seria um desempenho inesperadamente forte do ataque do Radomiak, capaz de superar a defesa sólida do Gornik.

1
Qual é a melhor aposta de valor para Radomiak Radom vs Gornik Zabrze?
A melhor aposta de valor é a vitória do Gornik Zabrze, com odd de 2.32, oferecendo uma margem de valor de 8,1%.
2
Quais são as odds e probabilidades previstas?
O modelo prevê 35% de chance de vitória para o Gornik Zabrze, enquanto a odd de 2.32 implica 43,1%, revelando um valor de aposta.
3
Existe uma aposta alternativa mais segura?
Sim, a Dupla Chance para Gornik ou empate é mais segura, mas a odd de 1.4 oferece menor retorno.
.fap-rel-wrap{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px;margin:28px 0 0;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,sans-serif}.fap-rel-block{background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:12px;padding:14px 16px}.fap-rel-title{font-size:12px;font-weight:700;color:#475569;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;margin:0 0 10px}.fap-rel-list{margin:0;padding:0;list-style:none;display:flex;flex-direction:column;gap:6px}.fap-rel-list li a{font-size:13px;color:#2563eb;text-decoration:none;line-height:1.4;display:block}.fap-rel-list li a:hover{text-decoration:underline}@media(max-width:640px){.fap-rel-wrap{grid-template-columns:1fr}}

📋 Mais Palpites: Ekstraklasa

 

Jogos de slots da Pragmatic

Starlight Princess
Starlight Princess
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Gates of Olympus
Gates of Olympus
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Sweet Bonanza XMas
Sweet Bonanza XMas
Jogue com dinheiro Jogue grátis
, ,
Read More
Prognóstico: NEC Nijmegen x Telstar | Eredivisie | 08/08/2026
Palpites de Futebol
Prognóstico: NEC Nijmegen x Telstar | Eredivisie | 08/08/2026
13 minutos ago
0 3
Dundee x Aberdeen Palpite e Análise | Premiership | 08/08/2026
Palpites de Futebol
Dundee x Aberdeen Palpite e Análise | Premiership | 08/08/2026
14 minutos ago
0 3
Palpite: ST Mirren x ST Johnstone | Premiership | 08/08/2026
Palpites de Futebol
Palpite: ST Mirren x ST Johnstone | Premiership | 08/08/2026
15 minutos ago
0 2

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Jogo Responsável Sistema de Gestão de Apostas – SIGAP IBJR Gambling Therapy

O conteúdo do site é destinado a maiores de 18 anos (18+). A participação em jogos de azar pode levar ao vício em jogos. Jogue com responsabilidade e seja consciente!

Efbet365 Brasil | Copyright © 2026 Todos os direitos reservados
Copyright © 2026 | Efbet 365 | Termos e Condições | Política de Cookies | Jogo Responsável | Mapa do site
© Copyright 2024 Efbet 365 - Termos e Condições - Política de Cookies - Jogo Responsável - Mapa do site